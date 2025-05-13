Live
6

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» играет с «Локомотивом-Кубань» в 4-м матче серии

Сегодня, 13 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» на домашней арене попытается сравнять счет в серии с «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Верите, что лотерея НБА подстроена?2353 голоса
ДаНБА
НетАдам Сильвер
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тони Джекири: «Сыграли не так, как хотели, в первой половине. В раздевалке тренер накричал на нас, и пришлось исправляться»
вчера, 20:35
Велимир Перасович: «В каждом матче в начале заключительной четверти мы получаем 3-4 фола, из-за чего не можем защищаться агрессивно»
7вчера, 20:30
Маркос Найт получил награду «Лучшему шестому» Единой лиги ВТБ
вчера, 19:20Фото
Главные новости
«Портленд» выставлен на продажу
930 минут назад
Антониус Кливленд – лучший обороняющийся игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/25
141 минуту назадФото
Кирилл Елатонцев – лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/25
248 минут назадФото
Джамир Нельсон станет помощником генерального менеджера «Филадельфии»
сегодня, 17:15
Андрей Ведищев оштрафован на 500 000 рублей за критику судей, Велимир Перасович получил предупреждение
1сегодня, 16:43
УНИКС проявляет интерес к Кеннету Фариду
1сегодня, 16:18
Марк Стейн: «Яннис Адетокумбо пока не принял никаких четких решений относительно своего будущего»
4сегодня, 16:09
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Денвер», «Кливленд» дома встретится с «Индианой»
25сегодня, 15:55
Егор Демин – на 12-м месте в мок-драфте ESPN. Влад Голдин – 57-й
21сегодня, 15:42
Стив Керр о возможном участии Стефена Карри в 5-м матче: «В среду у нас будет обновленная информация»
6сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Эксперт Майк Гринберг: «Адам Сильвер признает, что танкинг – это беда. Танкинг – это позор»
6сегодня, 16:54
Илона Корстин: «Психологическое преимущество на стороне ЦСКА, УНИКСу необходимо навязать борьбу»
1сегодня, 15:22
Президент «Уралмаша» о «Локомотиве-Кубань»: «Они летели из аэропорта Ставрополя. Да что там? Пусть хоть с Луны летели»
1сегодня, 14:19
Эд Хорфорд: «В данный момент беспокоюсь о Джейсоне. Это самое важное»
3сегодня, 13:50
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Дижон», «Монако» сыграет с «Стад Рошеле»
сегодня, 12:49
Илона Корстин о судействе: «Важно понять, что у нас нет других арбитров и не будет в ближайшее время»
2сегодня, 12:46
Чарльз Баркли: «Никто в ESPN не будет указывать мне, что говорить или делать»
1сегодня, 12:29
Тим Бонтемпс: «Никогда не слышал, чтобы в раздевалке было настолько тихо, как у «Селтикс» сегодня»
7сегодня, 12:11
Чарльз Баркли: «Кендрик Перкинс, который не отличает задницу от дыры в стене, твердил: «Лейкерс – претенденты, Лейкерс – претенденты!» А я говорил – нет»
8сегодня, 11:44
Стив Керр о 9 бросках Джимми Батлера в 4-й игре: «Я тоже не видел много возможностей для атак»
8сегодня, 11:22