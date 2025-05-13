Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» играет с «Локомотивом-Кубань» в 4-м матче серии

Сегодня, 13 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань » на домашней арене попытается сравнять счет в серии с «Зенитом ».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.