НБА. Первый раунд плей-офф. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» дома сразятся с «Миннесотой»

Сегодня, 1 мая, пройдут два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон » на своей площадке попытается продлить серию с «Голден Стэйт» (1-3), «Лейкерс » дома сразятся с «Миннесотой» (1-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Голден Стэйт » ведет в серии – 3-1.

«Миннесота » ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.