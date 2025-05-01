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НБА. Первый раунд плей-офф. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» дома сразятся с «Миннесотой»

Сегодня, 1 мая, пройдут два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон» на своей площадке попытается продлить серию с «Голден Стэйт» (1-3), «Лейкерс» дома сразятся с «Миннесотой» (1-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1.

«Миннесота» ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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