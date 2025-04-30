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  • «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2! Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции
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«Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2! Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в Фонбет Кубке России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Осипенко на 27-й минуте открыл счет с пенальти. На 50-й Николай Комличенко увеличил преимущество ростовчан, однако его гол отменили из-за офсайда. На 58-й за падение Константина Кучаева в штрафной был назначен пенальти, однако после видеопросмотра Владимир Москалев показал игроку «Ростова» желтую карточку за симуляцию. Егор Голенков отличился на 86-й минуте.

Команды встречались в рамках 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов. Таким образом, «Ростов» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов.

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 2 раунд
30 апреля 15:00, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
0 - 2
-xG-
Ростов
Матч окончен
Самошников   Ненахов
90’
90’
Голенков   Шамонин
87’
  Голенков
82’
Игнатов   Лангович
79’
Шанталий
Самошников
76’
Годяев
71’
64’
Кучаев   Комаров
Карпукас   Годяев
63’
59’
Кучаев
Сарвели   Севикян
54’
Раков   Самошников
54’
Раков
48’
Сулейманов   Воробьев
46’
2тайм
Перерыв
27’
  Осипенко
Тикнизян
4’
2’
Щетинин
Локомотив
Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Погостнов, Карпукас, Баринов, Тикнизян, Раков, Сулейманов, Сарвели, Пиняев, Лантратов, Веселов, Самошников, Монтес, Фассон, Морозов, Ненахов, Севикян, Топинка, Годяев, Тимофеев, Воробьев
Запасные: Карпукас, Раков, Веселов, Фассон, Морозов, Сулейманов, Лантратов, Самошников, Монтес, Топинка, Сарвели, Тимофеев
1тайм
Ростов:
Ятимов, Игнатов, Сако, Осипенко, Вахания, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Комличенко, Одоевский, Ханкич, Лангович, Бабакин, Радченко, Поярков, Сутормин, Комаров, Байрамян, Титов, Азнауров, Шамонин
Запасные: Карпукас, Раков, Веселов, Фассон, Морозов, Сулейманов, Лантратов, Самошников, Монтес, Топинка, Сарвели, Тимофеев
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Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoFONBET Кубок России
онлайны
logoРостов
logoМаксим Осипенко
logoНиколай Комличенко
logoВладимир Москалев
logoКонстантин Кучаев
logoЕгор Голенков
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