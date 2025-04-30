«Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2! Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в Фонбет Кубке России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Осипенко на 27-й минуте открыл счет с пенальти. На 50-й Николай Комличенко увеличил преимущество ростовчан, однако его гол отменили из-за офсайда. На 58-й за падение Константина Кучаева в штрафной был назначен пенальти, однако после видеопросмотра Владимир Москалев показал игроку «Ростова» желтую карточку за симуляцию. Егор Голенков отличился на 86-й минуте.

Команды встречались в рамках 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов. Таким образом, «Ростов» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов.

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