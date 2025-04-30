Матч окончен
«Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2! Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции
«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в Фонбет Кубке России.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Максим Осипенко на 27-й минуте открыл счет с пенальти. На 50-й Николай Комличенко увеличил преимущество ростовчан, однако его гол отменили из-за офсайда. На 58-й за падение Константина Кучаева в штрафной был назначен пенальти, однако после видеопросмотра Владимир Москалев показал игроку «Ростова» желтую карточку за симуляцию. Егор Голенков отличился на 86-й минуте.
Команды встречались в рамках 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов. Таким образом, «Ростов» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов.
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 2 раунд
30 апреля 15:00, РЖД Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости