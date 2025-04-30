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  • Александр Мостовой: «Тренируют ноунеймы. Чему мне учиться, кто мне что новое в футболе расскажет? Мы в раздевалках всю жизнь были, чего только не слышали, не видели, не делали»
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Александр Мостовой: «Тренируют ноунеймы. Чему мне учиться, кто мне что новое в футболе расскажет? Мы в раздевалках всю жизнь были, чего только не слышали, не видели, не делали»

Александр Мостовой возмутился тем, что в России тренируют ноунеймы.

– Как дела с тренерством? Планируете еще куда-то постажироваться?

– Мы в футбольных раздевалках всю жизнь были, чего только не слышали, чего только не видели и чего только не делали. А тренирует кто? Ноунеймы.

Чему мне учиться, кто мне что новое в футболе расскажет? Я уже все сказал – зовите, я готов, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой. 

Александр Мостовой: «Агентом с удовольствием стал бы, есть связи, деньги – и ты уже миллионер. Ничего не делаешь, не играешь, по телефону несколько раз поговорил, на встрече с нужными людьми посидел – все»

Мостовой о Мусаеве: «Не знаю, кто это. Как мы можем тренировать, если наши места занимают такие? Мы с трех-четырех лет грызли землю, а они кушали пирожки, а теперь рассказывают нам про футбол»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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