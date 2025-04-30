Фонбет Кубок России. Финал Пути РПЛ. «Зенит» примет ЦСКА в 1-м матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Зенит» примет ЦСКА в 1-м матче финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале с победителем Пути регионов .