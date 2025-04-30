Фонбет Кубок России. Финал Пути РПЛ. «Зенит» примет ЦСКА в 1-м матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Зенит» примет ЦСКА в 1-м матче финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
Финал
Первый матч
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – финал
30 апреля 17:30, Стадион Санкт-Петербург
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале с победителем Пути регионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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