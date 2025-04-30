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Фонбет Кубок России. Финал Пути РПЛ. «Зенит» примет ЦСКА в 1-м матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Зенит» примет ЦСКА в 1-м матче финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Первый матч

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – финал
30 апреля 17:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
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ЦСКА

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Победитель финала Пути РПЛ сыграет в суперфинале с победителем Пути регионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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