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Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» Москва во 2-м матче полуфинала. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Трактор» примет «Динамо» Москва во 2-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Кинопоиск. 

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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