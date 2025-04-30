«Локомотив» 4 сезона без трофеев. Последняя победа – в Кубке в 2021-м

«Локомотив» не выиграл ни одного турнира за последние четыре сезона.

Команда Михаила Галактионова сегодня уступила «Ростову» (0:2) в FONBET Кубке России и покинула турнир. Также она уже потеряла шансы на победу в Мир РПЛ , отстав от «Ростова» на 13 очков за 4 тура до завершения чемпионата.

В последний раз железнодорожники завоевывали трофей в 2021 году. Тогда «Локомотив » выиграл Кубок .