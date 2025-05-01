«Тампа» вылетела в первом раунде Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. Команда Купера снова проиграла «Флориде» (1-4)
«Тампа» вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде.
Команда тренера Джона Купера проиграла «Флориде» со счетом 1-4 в серии Кубка Стэнли.
«Лайтнинг» уступили 3:6 в пятом матче серии и завершили выступление в турнире.
«Тампа» уступила в серии первого раунда плей-офф НХЛ в третьем сезоне подряд.
В 2024 году команда Купера с тем же результатом проиграла «Флориде» (1-4 в серии), а в 2023 году уступила «Торонто» (2-4 в серии).
В этом регулярном чемпионате «Лайтнинг» заняли третье место в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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