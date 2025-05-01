«Тампа» вылетела в первом раунде Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. Команда Купера снова проиграла «Флориде» (1-4)

«Тампа» вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде.

Команда тренера Джона Купера проиграла «Флориде» со счетом 1-4 в серии Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» уступили 3:6 в пятом матче серии и завершили выступление в турнире.

«Тампа » уступила в серии первого раунда плей-офф НХЛ в третьем сезоне подряд.

В 2024 году команда Купера с тем же результатом проиграла «Флориде» (1-4 в серии), а в 2023 году уступила «Торонто» (2-4 в серии).

В этом регулярном чемпионате «Лайтнинг» заняли третье место в таблице Восточной конференции.