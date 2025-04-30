Роналду проиграл 10 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов
Криштиану Роналду упустил очередной шанс завоевать трофей в составе «Аль-Насра».
Сегодня клуб из Саудовской Аравии проиграл «Кавасаки Фронтале» в полуфинале Лиги чемпионов Азии – 2:3. Португалец не отметился результативными действиями.
Это десятый проигранный «Аль-Насром» турнир с момента подписания Роналду. За два с половиной года команде не удалось победить ни в чемпионате Саудовской Аравии, ни в ЛЧ, ни в Кубке короля, ни в Суперкубке.
После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл одно соревнование – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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