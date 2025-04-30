Роналду проиграл 10 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов

Криштиану Роналду упустил очередной шанс завоевать трофей в составе «Аль-Насра».

Сегодня клуб из Саудовской Аравии проиграл «Кавасаки Фронтале » в полуфинале Лиги чемпионов Азии – 2:3. Португалец не отметился результативными действиями.

Это десятый проигранный «Аль-Насром » турнир с момента подписания Роналду . За два с половиной года команде не удалось победить ни в чемпионате Саудовской Аравии, ни в ЛЧ, ни в Кубке короля, ни в Суперкубке.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл одно соревнование – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.