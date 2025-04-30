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Роналду проиграл 10 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов

Криштиану Роналду упустил очередной шанс завоевать трофей в составе «Аль-Насра».

Сегодня клуб из Саудовской Аравии проиграл «Кавасаки Фронтале» в полуфинале Лиги чемпионов Азии – 2:3. Португалец не отметился результативными действиями.

Это десятый проигранный «Аль-Насром» турнир с момента подписания Роналду. За два с половиной года команде не удалось победить ни в чемпионате Саудовской Аравии, ни в ЛЧ, ни в Кубке короля, ни в Суперкубке.

После перехода Криштиану «Аль-Наср» выиграл одно соревнование – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Япония
logoКавасаки Фронтале
logoКриштиану Роналду
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКубок короля Саудовской Аравии
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