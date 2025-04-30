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Артем Дзюба: «Раньше были Неста, Мальдини, Дрогба, Лэмпард, Терри, а сейчас меньше крутых и ярких футболистов, уходят харизматичные. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих»

Артем Дзюба заявил, что центральные нападающие вымирают в современном футболе.

«Раньше я смотрел больше футбола, ждал матчи. А сейчас… Мне кажется, стало меньше крутых и ярких футболистов. Уходят харизматичные игроки. Раньше в каждой команде было по пять-шесть человек, прямо топ.

Видел рилс, где сидят Фердинанд, Каррагер и кто-то еще и перечисляют игроков, с кем они играли. Сколько было личностей! В «Милане», например, были Неста, Мальдини. В «Челси» – Дрогба, Лэмпард, Терри, Иванович, Чех. А сейчас из «Челси» я знаю только Палмера и Нкунку.

Молодых игроков больше знаю по FIFA. Играешь, узнаешь. Тот же «Реал» – вообще имба.

Сейчас просто вымирают центральные нападающие. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих. Левандовски, Лаутаро, Тюрам еще есть, но все равно это не то, что было раньше», – сказал нападающий «Акрона».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
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