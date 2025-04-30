Анчелотти отказал Бразилии и рассматривает предложение от саудовцев на 50 млн евро в год (Marca)

Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии летом.

Тренер «Реала » сообщил об этом лично президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесу, информирует Marca.

По данным источника, Анчелотти рассматривает предложение от одного из клубов Саудовской Аравии на 50 млн евро в год после вычета налогов.

Контракт итальянца с «Мадридом» рассчитан до июня 2026 года. Ранее стало известно, что в случае его ухода «Реал» может возглавить Хаби Алонсо из «Байера».

Соглашение Анчелотти с Бразилией может сорваться. «Реал» не хочет отпускать тренера до клубного ЧМ (Relevo)