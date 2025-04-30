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  • Анчелотти отказал Бразилии и рассматривает предложение от саудовцев на 50 млн евро в год (Marca)
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Анчелотти отказал Бразилии и рассматривает предложение от саудовцев на 50 млн евро в год (Marca)

Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии летом.

Тренер «Реала» сообщил об этом лично президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесу, информирует Marca.

По данным источника, Анчелотти рассматривает предложение от одного из клубов Саудовской Аравии на 50 млн евро в год после вычета налогов.

Контракт итальянца с «Мадридом» рассчитан до июня 2026 года. Ранее стало известно, что в случае его ухода «Реал» может возглавить Хаби Алонсо из «Байера».

Соглашение Анчелотти с Бразилией может сорваться. «Реал» не хочет отпускать тренера до клубного ЧМ (Relevo)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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