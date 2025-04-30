Семин может вернуться в «Локомотив» в качестве тренера или члена руководства («Чемпионат»)
Юрий Семин может стать следующим главным тренером «Локомотива».
«Чемпионат» сообщает, что 77-летний специалист стал одним из кандидатов на эту должность и может занять ее со следующего сезона.
«У Семина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые с большой вероятностью займут руководящие посты в клубе.
Также есть вариант, при котором Семин займет пост в руководстве клуба», – отметил источник.
Последним местом работы тренера был «Ростов» (2021 год). «Локомотив» Семин покинул в 2020-м.
Семин трижды приводил «Локомотив» к чемпионскому титулу, 6 раз выигрывал с клубом Кубок России и трижды брал Суперкубок.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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