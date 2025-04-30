Семин может вернуться в «Локомотив» в качестве тренера или члена руководства («Чемпионат»)

Юрий Семин может стать следующим главным тренером «Локомотива».

«Чемпионат» сообщает, что 77-летний специалист стал одним из кандидатов на эту должность и может занять ее со следующего сезона.

«У Семина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые с большой вероятностью займут руководящие посты в клубе.

Также есть вариант, при котором Семин займет пост в руководстве клуба», – отметил источник.

Последним местом работы тренера был «Ростов» (2021 год). «Локомотив » Семин покинул в 2020-м.

Семин трижды приводил «Локомотив» к чемпионскому титулу, 6 раз выигрывал с клубом Кубок России и трижды брал Суперкубок.