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Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Виннипег» против «Сент-Луиса»

«Вашингтон» примет «Монреаль» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Виннипег» будет противостоять «Сент-Луису».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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