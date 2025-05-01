Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Виннипег» против «Сент-Луиса»
«Вашингтон» примет «Монреаль» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Виннипег» будет противостоять «Сент-Луису».
Первый раунд
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 1-3
Счет в серии: 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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