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Дмитрий Васильев: «Эффективность депутата-спортсмена очень сомнительна. Как можно без необходимого опыта создавать законы на уровне Госдумы, регионов?»

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев выступил против спортсменов-депутатов в политике.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионки Юлия Ступак (лыжные гонки) и Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика) будут баллотироваться в депутаты Госсовета Республики Коми и Воронежской городской думы соответственно. При этом обе чемпионки отметили, что не планируют завершать спортивную карьеру.

«Практика показывает, что после того, как спортсмен заканчивает профессиональную карьеру и сразу идет в депутаты, ничего хорошего из этого не получается. Не говоря уже о том, чтобы совмещать спортивную карьеру с должностью депутата.

У Ступак и Мельниковой нет профессионального опыта в управленческой сфере. Они не знают, как все устроено. Пока они все изучат, пройдет немало времени. А депутат, как только вступает в должность, должен сразу помогать населению и быть в курсе всех насущных проблем. Без должного опыта и образования эффективность такого депутата-спортсмена очень сомнительна. Я говорю истину.

Как можно без необходимого жизненного и управленческого опыта создавать законы на уровне Госдумы, региональных правительств? Это нереально. Тем более той же Мельниковой всего 24 года. Решение Мельниковой и Ступак баллотироваться в депутаты без должного опыта можно сравнить с желанием рядового солдата сразу стать генералом. Без офицерского опыта он ничего не добьется так же, как и спортсмены, которые сразу метят в депутаты.

Ступак и Мельникова – безусловно, прекрасные спортсмены. Но это не говорит о том, что они будут хорошими управленцами. Если ты только поставил лыжи в угол и уже бежишь работать депутатом и учить жизни всю страну, это вызывает только улыбку», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoАнгелина Мельникова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoДмитрий Васильев
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