Зеедорф о «Золотом мяче»: «Почему он так важен? Не считаю его ориентиром. Нужно отдельно выбирать игрока в каждой линии. Много раз самым ценным мог быть, например, Макелеле»
Кларенс Зеедорф не считает «Золотой мяч» показательной наградой.
«Почему вообще «Золотой мяч» так важен? Я не считаю, что он – ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше – да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз все равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам.
Я вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. И уже затем MVP. Я бы предпочел, чтобы все двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле», – сказал экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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