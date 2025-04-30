Зеедорф о «Золотом мяче»: «Почему он так важен? Не считаю его ориентиром. Нужно отдельно выбирать игрока в каждой линии. Много раз самым ценным мог быть, например, Макелеле»

Кларенс Зеедорф не считает «Золотой мяч» показательной наградой.

«Почему вообще «Золотой мяч » так важен? Я не считаю, что он – ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше – да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз все равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам.

Я вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. И уже затем MVP. Я бы предпочел, чтобы все двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле », – сказал экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов .