«Вашингтон» сыграет с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли. «Кэпиталс» прошли первый раунд впервые с чемпионского 2018 года

«Вашингтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Команда тренера Спенсера Карбери прошла «Монреаль » со счетом 4-1 в серии первого раунда плей-офф НХЛ .

«Кэпиталс» одержали победу 4:1 в пятом матче и выиграли в четвертый раз в этой серии.

«Вашингтон » впервые за семь лет прошел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В прошлый раз «столичным» это удавалось в чемпионском сезоне-2017/18.

После того сезона команда пять раз проиграла в первом раунде, а еще в одном сезоне – не вышла в плей-офф.

Во втором раунде текущего розыгрыша команда Карбери сыграет против «Каролины», которая обыграла «Нью-Джерси» (4-1 в серии).