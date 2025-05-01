«Вашингтон» сыграет с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли. «Кэпиталс» прошли первый раунд впервые с чемпионского 2018 года
«Вашингтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.
Команда тренера Спенсера Карбери прошла «Монреаль» со счетом 4-1 в серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Кэпиталс» одержали победу 4:1 в пятом матче и выиграли в четвертый раз в этой серии.
«Вашингтон» впервые за семь лет прошел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В прошлый раз «столичным» это удавалось в чемпионском сезоне-2017/18.
После того сезона команда пять раз проиграла в первом раунде, а еще в одном сезоне – не вышла в плей-офф.
Во втором раунде текущего розыгрыша команда Карбери сыграет против «Каролины», которая обыграла «Нью-Джерси» (4-1 в серии).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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