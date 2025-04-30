Правительство поддержало законопроект о самозапрете на азартные игры – при условии доработки. Минимальный срок – 12 месяцев, заявление можно подать на Госуслугах

Правительство одобрило законопроект о самоограничении от азартных игр.

Согласно законопроекту, россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев.

Гражданин должен самостоятельно подать заявление о самоисключении, либо, в случае ограниченной дееспособности, это может сделать его опекун. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Данные об игроке внесут в единый реестр: самоограничившийся не сможет делать ставки онлайн, посещать пункты ППС и казино. После подачи заявления игрок будет включен в реестр в течение 12 часов.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», – сказано в отзыве кабмина.

В правительстве отметили, что до принятия законопроекта требуется внести изменения в закон «О рекламе», поскольку операторам будет запрещено направлять самоограниченным сообщения рекламного характера.

Перечень самоисключенных игроков будет вести ЕРАИ. Для этих целей будет разработан специальный программно-аппаратный комплекс.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

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