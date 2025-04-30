Личка о будущем в «Динамо»: «Уволят – не расстроюсь. Поеду домой, в Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно!»
Марцел Личка не расстроится в случае увольнения из «Динамо».
Во вторник бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2) во 2-м этапе полуфинала Фонбет Кубка России в Пути регионов и вылетели из турнира.
— Если вас завтра уволят из «Динамо», как вы отреагируете?
— У меня заканчивается контракт по окончании сезона. Со мной еще никто не разговаривал [о будущем].
Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно! Я уже говорил жене: «Готовься, поедем туда».
Если меня уволят, я не расстроюсь. Потому что есть тренеры и лучше меня. Посмотрите на [неудачные] результаты Гвардиолы, — сказал тренер «Динамо».
После 26 туров «Динамо» занимает в Мир РПЛ 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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