Личка о будущем в «Динамо»: «Уволят – не расстроюсь. Поеду домой, в Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно!»

Марцел Личка не расстроится в случае увольнения из «Динамо».

Во вторник бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2) во 2-м этапе полуфинала Фонбет Кубка России в Пути регионов и вылетели из турнира.

— Если вас завтра уволят из «Динамо», как вы отреагируете?

— У меня заканчивается контракт по окончании сезона. Со мной еще никто не разговаривал [о будущем].

Если бы сегодня или завтра приняли решение убрать меня из клуба, поеду домой. В Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно! Я уже говорил жене: «Готовься, поедем туда».

Если меня уволят, я не расстроюсь. Потому что есть тренеры и лучше меня. Посмотрите на [неудачные] результаты Гвардиолы, — сказал тренер «Динамо ».

После 26 туров «Динамо» занимает в Мир РПЛ 5-е место.