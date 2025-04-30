Алексей Урманов: «Когда Липницкая приехала в Сочи, напоминала затравленного зверька. Горжусь, что «разморозил» олимпийскую чемпионку»
Алексей Урманов вспомнил, как работал с Юлией Липницкой перед ее уходом из спорта.
«Очень рад за Юлю. У нее все хорошо: двое детей, работа, которой она хотела заниматься.
Вспоминать о том, что было много лет назад, не стоит. Там была своя история, которую мы проехали. Мы прекрасно работали с Юленькой, у меня остались самые добрые воспоминания.
Когда Липницкая приехала в Сочи, она напоминала маленького затравленного зверька. Лишь через три-четыре месяца превратилась в нормального ребенка, которым была для меня на протяжении всей совместной работы. Она просто оттаяла, когда тренировалась в Сочи. Горжусь тем, что «разморозил» олимпийскую чемпионку. И на этом поставим точку», – сказал олимпийский чемпион и тренер.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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