Алексей Урманов: «Когда Липницкая приехала в Сочи, напоминала затравленного зверька. Горжусь, что «разморозил» олимпийскую чемпионку»

Алексей Урманов вспомнил, как работал с Юлией Липницкой перед ее уходом из спорта.

«Очень рад за Юлю. У нее все хорошо: двое детей, работа, которой она хотела заниматься.

Вспоминать о том, что было много лет назад, не стоит. Там была своя история, которую мы проехали. Мы прекрасно работали с Юленькой, у меня остались самые добрые воспоминания.

Когда Липницкая приехала в Сочи, она напоминала маленького затравленного зверька. Лишь через три-четыре месяца превратилась в нормального ребенка, которым была для меня на протяжении всей совместной работы. Она просто оттаяла, когда тренировалась в Сочи. Горжусь тем, что «разморозил» олимпийскую чемпионку. И на этом поставим точку», – сказал олимпийский чемпион и тренер.