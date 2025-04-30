«Спартак» решил расстаться с Абеной. 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ (Metaratings)

Защитник Миенти Абена может уйти из «Спартака» летом.

По данным Metaratings, «Спартак » решил расстаться с суринамским футболистом в ближайшее трансферное окно.

30-летний Абена выступает за москвичей с августа 2024 года после перехода из «Ференцвароша». Он провел 11 матчей за клуб, шесть из них в Мир РПЛ .

Статистику Абены можно изучить здесь .