«Спартак» решил расстаться с Абеной. 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ (Metaratings)
Защитник Миенти Абена может уйти из «Спартака» летом.
По данным Metaratings, «Спартак» решил расстаться с суринамским футболистом в ближайшее трансферное окно.
30-летний Абена выступает за москвичей с августа 2024 года после перехода из «Ференцвароша». Он провел 11 матчей за клуб, шесть из них в Мир РПЛ.
Статистику Абены можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости