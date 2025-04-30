«Спартак» и Станкович начали переговоры по новому контракту. Соглашение должно быть достигнуто до конца мая («РБК Спорт»)

«Спартак» и главный тренер Деян Станкович начали переговоры по новому контракту.

Об этом журналисту «РБК Спорт» Гранту Гетадаряну сообщили два источника, знакомые с ситуацией. По их словам, первый раунд переговоров прошел успешно, и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.

Деян Станкович был назначен главным тренером «Спартака » в мае 2024 года. Он приступил к работе с началом этого сезона, подписав двухлетний контракт.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в Мир РПЛ с 50 очками, отставая от идущего на 3-м месте ЦСКА на один балл.

Также красно-белые под руководством сербского специалиста вышли в Финал Пути регионов Фонбет Кубка России.

При Станковиче команда установила несколько достижений: одержала 7 побед подряд в чемпионате (впервые в XXI веке), провела 14 сухих матчей за 23 тура (клубный рекорд). В марте «Спартак» впервые за 8 лет обыграл «Зенит» (2:1).