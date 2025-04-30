Порноактриса рассказала, что «Ноттингем» не пустил ее на матч и запретил посещать стадион. Бонни Блю хотела «доставить удовольствие» футболистам и болельщикам на игре

Порноактриса рассказала, что ее не пустили на матч «Ноттингем Форест».

25-летняя британская порноактриса Бонни Блю (настоящее имя – Тиа Эмма Биллинджер) и создательница контента для платформы OnlyFans заявила, что сотрудники «Сити Граунд», домашнего стадиона «Ноттингем Форест », выдворили ее с арены, а клуб АПЛ пожизненно запретил ей посещать игры.

Бонни, утверждающая, что у нее был секс с 1057 мужчинами за один день, рассказала, что собиралась «доставить удовольствие» футболистам и болельщикам на игре.

«Недавно я ходила на игру «Ноттингема», ну, пыталась. Я написала в социальных сетях: «Привет, ребята, я буду на игре, хотела бы потом поснимать вас.

Я пришла на футбольный матч, и охрана у ворот сказала: «Тебе навсегда запрещен доступ на стадион».

Сперва, когда они попросили меня отойти в сторону, я подумала: «Может, они повышают категорию моего билета, может, хотят проводить меня до места – это довольно мило, хороший сервис». Они попросили показать билет, я показала, и они забрали его у меня, сказав: «Мы вас выдворяем».

Похоже, они не дискриминируют секс-работников, но меня забанили, потому что я секс-работница.

Я собиралась подбодрить игроков, дать им возможность хорошо провести время. Я также думаю, что если я развлекаю болельщиков, то меньше людей пьют, так что на самом деле я делаю что-то полезное для их здоровья», – заявила девушка в подкасте Only Stans.