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Мадрид (WTA). Свитолина играет с Учиджимой, Соболенко встретится с Костюк, Швентек вышла в полуфинал, Мирра Андреева уступила Гауфф

Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале в Мадриде.

Арина Соболенко встретится с Мартой Костюк.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 4 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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