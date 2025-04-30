Мадрид (WTA). Свитолина играет с Учиджимой, Соболенко встретится с Костюк, Швентек вышла в полуфинал, Мирра Андреева уступила Гауфф
Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале в Мадриде.
Арина Соболенко встретится с Мартой Костюк.
Сетка турнира здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
22 апреля – 4 мая 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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