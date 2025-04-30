КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола»
«Зенит» и «Динамо» оштрафовали КДК РФС за поведение болельщиков.
26 апреля московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.
«Динамо» и «Зенит» за скандирования болельщиков оштрафованы на 40 тысяч рублей каждый», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Напомним, что во время первой половины встречи болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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