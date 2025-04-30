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  • КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола»
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КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола»

«Зенит» и «Динамо» оштрафовали КДК РФС за поведение болельщиков.

26 апреля московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

«Динамо» и «Зенит» за скандирования болельщиков оштрафованы на 40 тысяч рублей каждый», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Напомним, что во время первой половины встречи болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
деньги
Артур Григорьянц
Р-Спорт
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