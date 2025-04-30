КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола»

«Зенит» и «Динамо» оштрафовали КДК РФС за поведение болельщиков.

26 апреля московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Зенитом » (1:1) в рамках 26-го тура Мир РПЛ .

«Динамо » и «Зенит» за скандирования болельщиков оштрафованы на 40 тысяч рублей каждый», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .

Напомним, что во время первой половины встречи болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола» .