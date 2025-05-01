Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф – броском в касание после выигранного вбрасывания. Капитан «Вашингтона» набрал 5 очков в 5 матчах Кубка Стэнли
Александр Овечкин забил четвертый гол в этом плей-офф НХЛ.
«Вашингтон» принимает «Монреаль» (3:0, второй перерыв) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
39-летний капитан «Кэпиталс» забросил шайбу на десятой минуте первого периода при игре в большинстве.
Дилан Строум выиграл вбрасывание, после чего россиянин нанес точный бросок в касание.
Этот гол стал четвертым для Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В общей сложности в его активе 5 (4+1) очков в 5 матчах плей-офф НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости