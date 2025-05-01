Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф – броском в касание после выигранного вбрасывания. Капитан «Вашингтона» набрал 5 очков в 5 матчах Кубка Стэнли

Александр Овечкин забил четвертый гол в этом плей-офф НХЛ.

«Вашингтон » принимает «Монреаль » (3:0, второй перерыв) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

39-летний капитан «Кэпиталс» забросил шайбу на десятой минуте первого периода при игре в большинстве.

Дилан Строум выиграл вбрасывание, после чего россиянин нанес точный бросок в касание.

Этот гол стал четвертым для Александра Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В общей сложности в его активе 5 (4+1) очков в 5 матчах плей-офф НХЛ .