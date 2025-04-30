«Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России
Определились оба финалиста Пути регионов FONBET Кубка России.
«Спартак» в 1/2 финала обыграл «Урал» (3:0) и «Динамо» (2:1). «Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (2:0). Эти команды встретятся в финале.
Игра пройдет в период с 13 по 15 мая, после чего в решающем матче турнира победитель встретится с победителем пары «Зенит» – ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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