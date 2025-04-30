Бывшая жена Сафонова попросила привлечь Матвея к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов. Вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит по миллиону рублей, утверждает защита (Sport Baza)

Матвею Сафонову может грозить уголовное дело из-за заявления его бывшей жены.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sport Baza, 14 апреля Анастасия Казачек написала заявление в Федеральную службу судебных приставов и попросила привлечь вратаря «ПСЖ » к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники ФССП начали доследственную проверку.

По словам защиты, Сафонов исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа – в последнее время он ежемесячно вносит по миллиону рублей и оплачивает установленные алименты по решению суда.

По версии адвокатов Матвея, Анастасия своими заявлениями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние воспитанника «Краснодара» и оказать давление для получения 60 миллионов рублей, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022–2024 годы.