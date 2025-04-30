«Реал» был готов отпустить Анчелотти в Бразилию до КЧМ, но без выплаты 11 млн евро за год контракта. Тренером недовольны и клуб, и бразильская федерация
Главный тренер «Реала» был близок к назначению на аналогичный пост в бразильской сборной, однако сделка сорвалась, и теперь итальянец рассматривает предложение из Саудовской Аравии.
По данным Relevo, во второй половине дня 29 апреля Анчелотти сообщил Бразильской футбольной конфедерации (CBF), что «Мадрид» не отпустит его в июне – именно о работе с начала лета Карло договорился с бразильской стороной.
«Реал» отказался отпускать 65-летнего специалиста до клубного чемпионата мира, который стартует в середине июня в США. Клуб выразил готовность сделать это, но без выплаты компенсации – 11 млн евро – за последний год контракта, так как в таком случае он уходит по собственному желанию. Утверждалось, что тренер хотел получить эту сумму. Это и стало одной из главных причин срыва переговоров.
В Бразилии планировали, что Карло прилетит в Рио-де-Жанейро 26 мая и объявит состав на игры против Эквадора (4 июня) и Парагвая (9 июня). Все было согласовано, включая контракт до конца ЧМ-2026. Теперь сделка практически исключена, и CBF рассматривает назначение Жорже Жезуша.
Сложившейся ситуацией и поведением Анчелотти недовольны как в «Реале», так и в Бразилии. CBF недовольна срывом соглашения, а «Мадрид» – из-за самого факта переговоров (хотя Карло спрашивал у клуба разрешение на это), и того, что он один раз опоздал на встречу в «Реале» из-за переговоров с бразильцами.
Напомним, ранее сообщалось, что «сливочные» намерены пригласить Хаби Алонсо из «Байера» на пост главного тренера.
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