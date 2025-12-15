  • Спортс
  • Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»

Перес о деле Негрейры: Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве.

Президент «Реала» Флорентино Перес назвал дело Негрейры главным скандалом современного футбола.

«Больше всего «Реал» беспокоит судейство. Как вам хорошо известно, чрезвычайно серьезная ситуация с «делом Негрейры», которая развивалась на протяжении почти двух десятилетий, заслуживает справедливости.

Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили «Реал» в одиночестве в этой борьбе. Как президент ассоциации судей может просить нас забыть об этом? Как мы можем забыть о крупнейшем скандале в истории футбола? Как могут RFEF и Ла Лига вести себя подобным образом? Они обязаны обеспечивать добросовестность.

«Дело Негрейры» – самый серьезный скандал в современном футболе. Мы знаем, что за технические отчеты судей было заплачено более 8 миллионов евро. Это подчеркивает необходимость радикальных перемен.

Не забывайте, что судья, проводивший расследование по этому делу, охарактеризовал ситуацию как системную коррупцию. И «Барса» признала, что выплаты производились, потому что это было выгодно. Почему? Какова была цель? «Реал» продолжит настаивать на этом вопросе, и средства массовой информации играют решающую роль», – сказал Перес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
