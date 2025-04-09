НБА. «Даллас» примет «Лейкерс» и Луку Дончича, «Клипперс» сразятся с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

«Даллас » примет «Лейкерс » и Луку Дончича, который впервые сыграет против своей бывшей команды. «Клипперс », продолжающие борьбу за место в плей-офф, сразятся дома с «Хьюстоном ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.