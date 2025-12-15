Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд

Максим Глушенков стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре.

Глушенков одержал победу в голосовании болельщиков и получил награду в третий раз подряд. На приз также претендовали Денис Адамов , Педро , Луис Энрике, Нино , Вендел , Жерсон, Андрей Мостовой и Александр Соболев.

В ноябре-декабре Глушенков провел за «Зенит» 7 матчей, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.