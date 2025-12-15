Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
Максим Глушенков стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре.
Глушенков одержал победу в голосовании болельщиков и получил награду в третий раз подряд. На приз также претендовали Денис Адамов, Педро, Луис Энрике, Нино, Вендел, Жерсон, Андрей Мостовой и Александр Соболев.
В ноябре-декабре Глушенков провел за «Зенит» 7 матчей, отметившись 2 голами и 2 голевыми передачами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
