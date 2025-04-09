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  • Зеедорф о 2-м голе Райса «Реалу» со штрафного: «Даже Супермен не вытащил бы мяч оттуда. Куртуа плохо поставил стенку, Деклан прочитал ситуацию»
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Зеедорф о 2-м голе Райса «Реалу» со штрафного: «Даже Супермен не вытащил бы мяч оттуда. Куртуа плохо поставил стенку, Деклан прочитал ситуацию»

Кларенс Зеедорф заявил, что даже Супермен не отразил был удар Деклана Райса.

Полузащитник «Арсенала» сделал дубль со штрафных в матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Экс-хавбек «Мадрида» и «Милана» прокомментировал второй гол англичанина. 

«Райс хорошо просчитал ситуацию, он увидел пространство. Куртуа плохо поставил стенку, всего из четырех игроков, оставил слишком много пространства, но все равно еще нужно было хорошо пробить.

Надо отдать ему [Деклану] должное, он прочитал это и воспользовался преимуществом. Оттуда, куда он отправил мяч, даже Супермен не смог бы его вытащить», – сказал Зеедорф в эфире Amazon Prime. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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logoДеклан Райс
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