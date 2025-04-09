Матч окончен
«Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд – 4:0! У Рафиньи 1+2, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил
«Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Рафинья на 25-й открыл счет. Роберт Левандовски на 48-й отличился с передачи Рафиньи. На 66-й поляк стал автором дубля. На 77-й с передачи Рафиньи отличился Ламин Ямаль.
Лига чемпионов. 1/4 финала
9 апреля 19:00, Олимпик Льюис Компанис
Завершен
4 - 0
-xG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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