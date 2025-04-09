«Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд – 4:0! У Рафиньи 1+2, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил

«Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рафинья на 25-й открыл счет. Роберт Левандовски на 48-й отличился с передачи Рафиньи. На 66-й поляк стал автором дубля. На 77-й с передачи Рафиньи отличился Ламин Ямаль.

Статистика ЛЧ