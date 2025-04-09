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  • «Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд – 4:0! У Рафиньи 1+2, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил
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«Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд – 4:0! У Рафиньи 1+2, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил

«Барселона» разгромила «Боруссию» (4:0) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рафинья на 25-й открыл счет. Роберт Левандовски на 48-й отличился с передачи Рафиньи. На 66-й поляк стал автором дубля. На 77-й с передачи Рафиньи отличился Ламин Ямаль.

Лига чемпионов. 1/4 финала
9 апреля 19:00, Олимпик Льюис Компанис
Барселона
Завершен
4 - 0
-xG-
Боруссия Д
Матч окончен
Ямаль   Фати
86’
Левандовски   Ферран Торрес
81’
Мартинес   Араухо
81’
Педри   Эрик Гарсия
81’
79’
Рюэрсон   Зюле
79’
Гиттенс   Дюранвиль
  Ямаль
77’
Фермин Лопес   Гави
74’
74’
Гирасси
68’
Чуквуэмека   Рейна
68’
Нмеча   Озджан
  Левандовски
66’
  Левандовски
48’
46’
Адейеми   Байер
2тайм
Перерыв
  Рафинья
25’
24’
Адейеми
Барселона
Шченсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски, Пенья, Кочен, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Форт, Мартин, Гави, Торре, Ферран Торрес, Фати, Виктор
Запасные: Левандовски, Кочен, Мартинес, Форт, Мартин, Торре, Фермин Лопес, Пенья, Кристенсен, Виктор, Педри, Ямаль
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Антон, Джан, Рюэрсон, Адейеми, Чуквуэмека, Нмеча, Брандт, Гиттенс, Гирасси, Майер, Лотка, Ян Коуто, Свенссон, Зюле, Кабар, Озджан, Рейна, Ветьен, Байер, Дюранвиль
Запасные: Левандовски, Кочен, Мартинес, Форт, Мартин, Торре, Фермин Лопес, Пенья, Кристенсен, Виктор, Педри, Ямаль
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Статистика ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoРафинья Диас
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