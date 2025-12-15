Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)

Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ».

Бывшая жена Матвея Сафонова подала новые судебные иски против вратаря «Пари Сен-Жермен » и сборной России.

Напомним, ранее Сафонов погасил весь долг по алиментам – 66 млн рублей . После чего Анастасия потребовала от Матвея около 6 млн рублей за судебные издержки, в расходы включены обеды адвоката и заправка его автомобиля.

Теперь Анастасия подала иски, затрагивающие профессиональную деятельность футболиста, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

По ее словам, у Сафонова есть проблемы со здоровьем, которые могут сказаться на его карьере. Она утверждает, что 26-летний футболист страдает близорукостью и в повседневной жизни носит очки, что, по ее мнению, может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах во время матчей.

В то же время сама Анастасия может стать ответчиком по другому делу в ближайшее время. Адвокат Сафонова намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о злоупотреблении правом со стороны бывшей супруги голкипера.

В рамках предыдущего судебного процесса арбитражный суд обязал Матвея компенсировать Анастасии 50 тысяч рублей судебных издержек. Однако, как утверждает сторона защиты Сафонова, представленные квитанции об оплате не соответствуют договорам, на основании которых были взысканы средства, что может послужить поводом для встречных претензий.