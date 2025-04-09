Единая лига ВТБ. 19 очков и 10 передач Шведа помогли «Зениту» победить «Парму» и занять 1-е место в регулярке, ЦСКА обыграл «Пари НН»
Сегодня в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ состоялись три матча.
Санкт-петербургский «Зенит» победил пермскую «Парму» и занял первое место в регулярном чемпионате сезона-202425. Алексей Швед оформил первый дабл-дабл за «Зенит» – 19 очков и 10 передач.
Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Зенит – 38-5, ЦСКА – 37-6, УНИКС – 35-8, Локомотив-Кубань – 31-11, Уралмаш – 23-19, Автодор – 18-24, Парма – 18-25, Пари Нижний Новгород – 17-26, МБА-МАИ – 14-28, Енисей – 14-29, Самара – 9-34, Астана – 2-41.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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