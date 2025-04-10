Капризов набрал 2+1 при 9 бросках против «Сан-Хосе», сыграв впервые после травмы. Кирилл быстрее всех сделал 200 передач в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов признан третьей звездой матча против «Сан-Хосе».

«Миннесота » обыграла «Шаркс» (8:7 ОТ) в домашней игре в регулярном чемпионате НХЛ .

Нападающий Кирилл Капризов вернулся в состав «Уайлд», сыграв после травмы впервые с 27 января.

Россиянин отметился 3 (2+1) результативными баллами, включая заброшенную победную шайбу в овертайме. Также на его счету показатель полезности «минус 1», девять бросков по воротам и игровое время 19:28 (2:57 – в большинстве).

Результативный пас в этом матче стал 200-м для Капризова в НХЛ и за «Миннесоту». Он достиг этого показателя быстрее всех в истории клуба из Миннеаполиса.

В этом сезоне в активе Кирилла 55 (25+30) баллов в 38 матчах чемпионата.