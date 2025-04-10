Кучеров и Маккиннон со 116 очками лидируют в гонке бомбардиров НХЛ. «Колорадо» сыграет еще 3 матча в регулярке, «Тампа» – 4
Никита Кучеров догнал Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
Нападающий «Тампы» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 ОТ).
В этом матче россиянин также набрал «минус 2» за полезность, нанес восемь бросков по воротам и провел на льду 25:02 (6:29 – в большинстве).
Этот результативный балл стал 116-м (34+82) в 74 матчах для Никиты Кучерова в нынешнем сезоне.
Он сравнялся по набранным очкам с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». В активе канадца 116 (32+84) балла за результативность в 79 матчах.
Хоккеисты лидируют в гонке бомбардиров сезона НХЛ, продолжая борьбу за «Арт Росс Трофи» – приз, вручаемый за наибольшее количество очков в регулярке.
«Колорадо» предстоит провести еще три матча в регулярном чемпионате, «Тампе» – четыре.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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