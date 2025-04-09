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  • Сотрудница «Эспаньола» заявила, что хавбек Агуадо изнасиловал ее в туалете ночного клуба. Инцидент, предположительно, произошел в июне, футболист даст показания в мае
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Сотрудница «Эспаньола» заявила, что хавбек Агуадо изнасиловал ее в туалете ночного клуба. Инцидент, предположительно, произошел в июне, футболист даст показания в мае

Футболиста «Эспаньола» обвинили в изнасиловании.

Как сообщает El Periodico, сотрудница каталонского клуба обвинила полузащитника Альваро Агуадо в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба. Инцидент, предположительно, произошел 23 июня прошлого года – во время вечеринки по случаю выхода команды в Ла Лигу.

Утверждается, что потерпевшая не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и «не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде». Она обратилась в полицию в январе. 

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства того вечера и передали суду отчет о своих выводах и предположениях относительного того, как могли происходить события. Однако просмотреть записи с камер, установленных внутри помещения, не удалось, поскольку они время от времени стираются. Представители органов правопорядка анализируют кадры, снятые снаружи.

Отмечается, что ночной клуб не стал возбуждать протокол против сексуального насилия, поскольку сотрудники не были осведомлены о произошедшем. Они узнали об этом только тогда, когда сотрудники полиции пришли в заведение вместе с предполагаемой жертвой, чтобы взять у них показания. 

Полицейские также допросили сотрудников службы безопасности, которые находились в помещении, и других сотрудников, работавших в тот день.

Как сообщил источник в клубе спустя полгода после предполагаемого происшествия, полиция не смогла найти улики, которые бы указывали на то, что произошло в ночном клубе в тот день. 

В «Эспаньоле» подчеркнули, что Агуадо в данный момент находится под следствием, а не обвиняется. Клуб будет следовать принципу презумпции невиновности, принимая решения в данной ситуации. 

Дело было передано в Следственный суд Барселоны № 13. Футболист даст показания в середине мая. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Periodico
logoАльваро Агуадо
logoЛа Лига
происшествия
logoЭспаньол
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