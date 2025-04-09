Угуев выиграл золото чемпионата Европы по борьбе, Сидаков завоевал серебро, Найфонов – бронзу
Угуев выиграл золото чемпионата Европы по борьбе, Сидаков завоевал серебро.
Вольная борьба
Чемпионат Европы
Братислава, Словакия
9 апреля
Финалы
До 61 кг
Арсен Арутюнян (Армения) – Заур Угуев (Россия) – 5:7
До 74 кг
Чермен Валиев (Албания) – Заурбек Сидаков (Россия) - 4:2
Поединки за бронзу
До 86 кг
Евгений Михалчан (Молдова) – Артур Найфонов (Россия) – 0:10
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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