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Угуев выиграл золото чемпионата Европы по борьбе, Сидаков завоевал серебро, Найфонов – бронзу

Угуев выиграл золото чемпионата Европы по борьбе, Сидаков завоевал серебро.

Вольная борьба

Чемпионат Европы

Братислава, Словакия

9 апреля

Финалы

До 61 кг

Арсен Арутюнян (Армения) – Заур Угуев (Россия) – 5:7

До 74 кг

Чермен Валиев (Албания) – Заурбек Сидаков (Россия) - 4:2

Поединки за бронзу

До 86 кг

Евгений Михалчан (Молдова) – Артур Найфонов (Россия) – 0:10

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
вольная борьба
Артур Найфонов
сборная Албании
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