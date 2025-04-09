Александр Мостовой: «Знаю, что мои высказывания иногда высмеивают, меня подобное задевает. Эти комментарии пишут люди, которые футбол видели с Эйфелевой башни»
Александр Мостовой признался, что его задевают негативные комментарии.
«Вообще я не читаю комментарии, но знаю, что люди иногда высмеивают мои высказывания. Конечно, как человека меня подобное задевает, особенно, если это касается футбола, той профессии, в которой я всю жизнь.
Причем эти комментарии пишут люди, которые футбол видели с Эйфелевой башни. Я к этому привык и не обращаю на это внимание», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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