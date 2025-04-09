Матич о словах Онана, что «МЮ» намного лучше «Лиона»: «Если ты один из худших вратарей в истории «Юнайтед», то должен думать, что говоришь»
Матич назвал Онана одним из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед».
Ранее камерунец заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона». Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы.
«Если ты один из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», то должен думать, что говоришь.
Если бы Давид Де Хеа, Петер Шмейхель или Эдвин ван дер Сар сказали такое, я бы усомнился в себе, но если ты статистически являешься одним из худших вратарей в современной истории «Манчестер Юнайтед», то должен сначала что-то доказать, прежде чем говорить», – сказал полузащитник «Лиона» Неманя Матич, выступавший за манкунианцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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