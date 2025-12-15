«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона

Регилон перешел в клуб Месси.

Бывший защитник «Реала », «Тоттенхэма », «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон продолжит карьеру в МЛС .

28-летний испанец на правах свободного агента перешел в «Интер Майами », за который выступает Лионель Месси .

Контракт рассчитан до конца 2027 года. Серхио будет играть под третьим номером.

Изображение: intermiamicf.com