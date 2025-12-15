  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона
29

«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона

Регилон перешел в клуб Месси.

Бывший защитник «Реала», «Тоттенхэма», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон продолжит карьеру в МЛС.

28-летний испанец на правах свободного агента перешел в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

Контракт рассчитан до конца 2027 года. Серхио будет играть под третьим номером.

Подробная статистика Регилона доступна здесь.

Изображение: intermiamicf.com

Что делать с Хаби Алонсо?38995 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Интер Майами»
logoСерхио Регилон
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoТоттенхэм
трансферы
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoАтлетико
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Регилон может перейти в «Интер Майами». 28-летний испанец покинул «Тоттенхэм» в июле
3 октября, 21:07
«Спартаку» предлагали подписать Регилона свободным агентом. Кахигао отказался («ВсеПроСпорт»)
6 сентября, 09:37
«Монако» ведет переговоры с агентами Регилона. Защитник покинул «Тоттенхэм» свободным агентом
1 июня, 08:50
Главные новости
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». 1:1 – Жоржиньо забил Матвею с пенальти! Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней
21 минуту назад
Финал ЧМ-2030 может пройти на «Бернабеу». В пользу «Реала» говорят отношения между Пересом и Инфантино, привлекательность бренда и модернизация стадиона
37 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
51 минуту назадLive
Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»
55 минут назад
«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года
сегодня, 17:44Видео
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
сегодня, 17:10
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
сегодня, 16:54
ЦСКА предложит 0,5-1 млн евро, чтобы Баринов перешел зимой. «Локо» может отпустить хавбека в ближайшее трансферное окно («Мутко против»)
сегодня, 16:33
Роналду не голосовал на The Best. Вместо него Бернарду включил в тройку Витинью, Мендеша и Дембеле, тренер Мартинес выбрал Мендеша, Витинью и Ямаля
сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»
2 минуты назад
«Талавера» – «Реал». Мбаппе, Эндрик, Гюлер, Лунин, Мастантуоно играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7 минут назад
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
13 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». 1:2 – Гризманн забил на 16-й, Распадори – на 20-й. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
«Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Брать очки им уже тяжело, нет шарма. В команде нет явного лидера, как Малком». Ташуев о петербуржцах
28 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Вера о переходе в «Локомотив»: «Давно хотел сюда, и это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал»
37 минут назад
Алессандро Дель Пьеро: «У моего «Ювентуса» был невероятный менталитет – надеюсь, команда Спаллетти возьмет с нас пример. Победы всегда были моим приоритетом»
56 минут назад
Бубнов о Талалаеве в «Балтике»: «Я один идиот, блин, и говорю о футболе. Все остальные – о его поведении. Для меня поведение не новость, а футбол отличный»
сегодня, 17:44
Жена Иско о травме хавбека «Бетиса»: «Спортсмены окружены большими деньгами, вниманием, славой – людям кажется, что им не так больно. Но они понимают, что игроки страдают»
сегодня, 17:38