«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона
Регилон перешел в клуб Месси.
Бывший защитник «Реала», «Тоттенхэма», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон продолжит карьеру в МЛС.
28-летний испанец на правах свободного агента перешел в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
Контракт рассчитан до конца 2027 года. Серхио будет играть под третьим номером.
Подробная статистика Регилона доступна здесь.
Изображение: intermiamicf.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Интер Майами»
