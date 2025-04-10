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Месси набрал 2+1 в матче против «Лос-Анджелеса». «Интер Майами» забил 3 гола подряд в ответной игре, уступая 0:2 по сумме матчей

Лионель Месси сделал дубль в ответном матче против «Лос-Анджелеса».

«Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в ответной игре Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вышел в полуфинал турнира.

Калифорнийский клуб выиграл 1:0 в первом матче и забил на 9-й минуте ответного матча, поведя 2:0 по сумме игр.

На 35-й минуте Лионель Месси сравнял счет, а на 61-й отметился результативной передачей, после которой забил защитник Ноа Аллен.

Дубль аргентинец оформил на 84-й минуте, когда реализовал пенальти. Этот гол сделал счет 3:2 по сумме двух матчей и вывел «Интер Майами» в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Подробную статистику Месси можно изучить здесь.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала
10 апреля 00:00, Chase Stadium
Интер Майами
Завершен
3 - 1
-xG-
Лос-Анджелес
Матч окончен
Суарес   Пико
90’
+5’
90’
+3’
Сегура
89’
Марлон
87’
Ordaz   Жиру
87’
Паленсия   Хольм
Альенде   Лухан
87’
Сеговия   Авилес
86’
  Месси
84’
75’
Ундер   Сегура
Фалькон
71’
  Аллен
61’
Брайт   Кремаски
56’
Брайт
53’
2тайм
Перерыв
  Месси
35’
30’
Холлингсхед
9’
  Лонг
Интер Майами
Устари, Альба, Аллен, Фалькон, Вейгандт, Сеговия, Редондо, Брайт, Альенде, Суарес, Месси, Кэллендер, Авилес, Фрэй, Лухан, Мартинес, Кремаски, Грессель, Моралес, Тэйлор, Афонсо, Обандо, Пико
Запасные: Кэллендер, Мартинес, Грессель, Фрэй, Кремаски, Тэйлор, Пико, Обандо, Афонсо, Авилес, Лухан, Моралес
1тайм
Лос-Анджелес:
Льорис, Холлингсхед, Марлон, Лонг, Паленсия, Дельгадо, Жезус, Тилльманн, Буанга, Ordaz, Ундер, Хасал, Очоа, Burgess, Шано, Сегура, Смоляков, Esparza-Saldana, Хольм, Йебоа, Жиру, Мартинес Моралес, Adrian Satriyo Wibowo
Запасные: Кэллендер, Мартинес, Грессель, Фрэй, Кремаски, Тэйлор, Пико, Обандо, Афонсо, Авилес, Лухан, Моралес
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЛос-Анджелес
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
logoЛионель Месси
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