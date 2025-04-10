Матч окончен
Месси набрал 2+1 в матче против «Лос-Анджелеса». «Интер Майами» забил 3 гола подряд в ответной игре, уступая 0:2 по сумме матчей
Лионель Месси сделал дубль в ответном матче против «Лос-Анджелеса».
«Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в ответной игре Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вышел в полуфинал турнира.
Калифорнийский клуб выиграл 1:0 в первом матче и забил на 9-й минуте ответного матча, поведя 2:0 по сумме игр.
На 35-й минуте Лионель Месси сравнял счет, а на 61-й отметился результативной передачей, после которой забил защитник Ноа Аллен.
Дубль аргентинец оформил на 84-й минуте, когда реализовал пенальти. Этот гол сделал счет 3:2 по сумме двух матчей и вывел «Интер Майами» в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Подробную статистику Месси можно изучить здесь.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала
10 апреля 00:00, Chase Stadium
Завершен
3 - 1
-xG-
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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