Карасев нескоро будет назначен на матчи «Динамо». В судейском корпусе признали его ошибки в играх клуба («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», в судейском корпусе признали, что ошибки арбитра систематически вредят московскому клубу.
Сообщается, что последней каплей стало решение не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ. По мнению многих экспертов, полузащитник армейцев должен был быть удален. В предыдущем матче с участием «Динамо» Карасев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за фол на Диего Лаксальте – впоследствии ЭСК признала это решение ошибочным.
Отмечается, что с высокой долей вероятности Карасев нескоро получит новые назначения на матчи «Динамо».
Дмитрий Гафин: «Не хотим, чтобы Карасев работал на матчах «Динамо». Но это не зона нашей ответственности. Он сам должен умолять не назначать его на наши игры, если взглянуть на его ошибки»
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