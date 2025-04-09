Карасев нескоро будет назначен на матчи «Динамо». В судейском корпусе признали его ошибки в играх клуба («СЭ»)

Сергей Карасев не будет судить матчи «Динамо» в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса », в судейском корпусе признали, что ошибки арбитра систематически вредят московскому клубу.

Сообщается, что последней каплей стало решение не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ . По мнению многих экспертов, полузащитник армейцев должен был быть удален. В предыдущем матче с участием «Динамо» Карасев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за фол на Диего Лаксальте – впоследствии ЭСК признала это решение ошибочным.

Отмечается, что с высокой долей вероятности Карасев нескоро получит новые назначения на матчи «Динамо».

Дмитрий Гафин: «Не хотим, чтобы Карасев работал на матчах «Динамо». Но это не зона нашей ответственности. Он сам должен умолять не назначать его на наши игры, если взглянуть на его ошибки»