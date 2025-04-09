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Ла Лига удалила заявление о проблемах «Барсы» с ФФП: «Это не говорит о признании нарушений. Мы не согласны с обвинениями в разглашении конфиденциальных данных»

Ла Лига отвергает обвинения в разглашении конфиденциальных данных «Барселоны».

В январе каталонский клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на домашнем стадионе на срок до 30 лет. Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Была информация о том, что сделка принесет клубу 100 млн евро.

Однако позднее стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги.

2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах лидера Примеры с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен. Однако позднее CSD все же утвердил регистрацию игроков, а лига подала апелляцию.

«Блауграна» обвинила Ла Лигу в «кампании по дестабилизации клуба» и разглашении конфиденциальных данных. 

Ла Лига удалила свое заявление от 2 апреля. По ссылке на него теперь можно найти другой пресс-релиз. 

«В связи с заявлением, опубликованным футбольным клубом «Барселона», Ла Лига хотела бы выразить свое полное несогласие с обвинениями в предполагаемом нарушении обязанности сохранять конфиденциальность.

Обязанность соблюдать конфиденциальность, установленная в статье 5 Правил составления бюджета, не может пониматься как абсолютная или безусловная. В частности, ей можно пренебречь, когда обстоятельства оправдывают ограниченное раскрытие определенной информации в целях защиты высших принципов или законных интересов, таких как право на защиту чести, прозрачности ассоциации и честности соревнований.

Внимание средств массовой информации и общественности к сделкам «Барселоны», связанным с VIP-местами, и их анализу, проведенному Ла Лигой, повлекли за собой многочисленные неточные сообщения и заявления, которые неоправданно ставили под сомнение надлежащее поведение Ла Лиги. Если бы пресс-релиз не был опубликован, подобные заявления остались бы без ответа.

Заявление Ла Лиги ограничивалось включением общей информации, без указания конкретных лиц или раскрытия каких-либо деталей, помимо того, что было строго необходимо для объяснения действий компетентных органов, обоснования их решений и подтверждения того, что обязательства, установленные Законом о спорте и внутренними правилами Ла Лиги, были выполнены.

Более того, заявление Ла Лиги не содержало информации, которая уже не была бы распространена различными СМИ, и поэтому ее содержание вряд ли можно считать конфиденциальным. Таким образом, действия были предприняты в соответствии с принципами необходимости и соразмерности, без раскрытия личных данных или конфиденциальной информации, раскрытие которых не было необходимым для достижения преследуемой законной цели, которая заключается не в чем ином, как в защите доброго имени учреждения.

Чтобы избежать формальных разногласий, которые могли бы отвлечь внимание от основной проблемы, которую Ла Лига считает очень важной, вышеупомянутый пресс-релиз был удален. Прямо заявляем, что это не говорит о признании нарушений в его содержании», – заявили в лиге. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
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