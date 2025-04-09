  • Спортс
  • Бильярд
  • Новости
  • Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми (The Guardian)
33

Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми (The Guardian)

Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на материалы расследования. 

В судебных документах утверждается, что Дотт надругался над девочкой в ​​Глазго в период с 1993 по 1996 год. Его также обвиняют в насилии над мальчиком в период с 2006 по 2010 год.

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила Дотта. 

«Грэм Дотт был отстранен из-за дела, которое должно быть рассмотрено в Высшем суде Шотландии. Пока продолжается судебное разбирательство, было бы неуместно давать какие-либо комментарии», – говорится в заявлении организации. 

Грэму Дотту 47 лет, он является чемпионом мира 2006 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Guardian
происшествия
Грэм Дотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Бильярд в Telegram
Материалы по теме
Суд вынес приговор 65-летнему мужчине, который преследовал Фриду Карлссон. Он получил наказание в виде условного срока в два года
3сегодня, 11:30
Чемпион Европы 2000 года по прыжкам в длину Дачев арестован в Болгарии. Его обвиняют в контрабанде наркотиков
5 апреля, 18:37
Главные новости
Снукер. Tour Championship. Финал. Джон Хиггинс обыграл Марка Селби
47 апреля, 06:13
Снукер. Tour Championship. 1/2 финала. Селби обыграл Дина, Хоукинс уступил Хиггинсу
25 апреля, 19:24
Снукер. Tour Championship. 1/4 финала. Трамп проиграл Хоукинсу, Робертсон уступил Селби, другие результаты
63 апреля, 20:36
Снукер. Players Championship. Финал. Трамп уступил Уилсону
623 марта, 22:34
Снукер. Players Championship. 1/2 финала. Робертсон уступил Уилсону, Трамп победил Хиггинса
223 марта, 06:03
Снукер. Welsh Open. Селби обыграл Магуайра в финале
217 февраля, 06:02
Снукер. Welsh Open. Полуфинал. Селби обыграл Бреселя, Магуайр победил Картера
115 февраля, 23:23
Снукер. Мастерс. Мерфи обыграл Уилсона в финале
619 января, 22:43
Снукер. Мастерс. 1/2 финала. Мерфи обыграл Аллена, Трамп уступил Уилсону
118 января, 22:39
Снукер. Мастерс. 1/4 финала. Трамп обыграл Дина, Бресель уступил Уилсону, другие результаты
18 января, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
113 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
27 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
612 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
1615 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
417 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
88 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
58 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
22 мая 2018, 13:40
«Думал, придется отдать зрителям деньги за билеты». Ронни О’Салливан – о старте чемпионата мира
522 апреля 2018, 16:08