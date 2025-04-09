Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми (The Guardian)
Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на материалы расследования.
В судебных документах утверждается, что Дотт надругался над девочкой в Глазго в период с 1993 по 1996 год. Его также обвиняют в насилии над мальчиком в период с 2006 по 2010 год.
Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила Дотта.
«Грэм Дотт был отстранен из-за дела, которое должно быть рассмотрено в Высшем суде Шотландии. Пока продолжается судебное разбирательство, было бы неуместно давать какие-либо комментарии», – говорится в заявлении организации.
Грэму Дотту 47 лет, он является чемпионом мира 2006 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости