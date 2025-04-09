Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми (The Guardian)

Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в сексуальном насилии на детьми.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на материалы расследования.

В судебных документах утверждается, что Дотт надругался над девочкой в ​​Глазго в период с 1993 по 1996 год. Его также обвиняют в насилии над мальчиком в период с 2006 по 2010 год.

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила Дотта.

«Грэм Дотт был отстранен из-за дела, которое должно быть рассмотрено в Высшем суде Шотландии. Пока продолжается судебное разбирательство, было бы неуместно давать какие-либо комментарии», – говорится в заявлении организации.

Грэму Дотту 47 лет, он является чемпионом мира 2006 года.