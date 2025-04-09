Глушенков повторно проехал на красный свет. Хавбеку «Зенита» не грозит лишение прав – нарушение зафиксировала камера, а не инспектор (Sport Baza)

Максим Глушенков избежал лишения водительских прав за нарушение ПДД.

Как сообщает BetOnMobile со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, 28 марта BMW X5 Глушенкова проехала на запрещающий сигнал светофора в районе станции метро «Беговая».

Утверждается, что полузащитник «Зенита » не первый раз проезжает на красный свет. За это нарушителю может грозить штраф либо лишение прав сроком от четырeх до шести месяцев.

Однако наказание Глушенкова ограничится штрафом в размере 7500 рублей, так как нарушение зафиксировала камера, а не инспектор.