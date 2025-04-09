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  • Глушенков повторно проехал на красный свет. Хавбеку «Зенита» не грозит лишение прав – нарушение зафиксировала камера, а не инспектор (Sport Baza)
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Глушенков повторно проехал на красный свет. Хавбеку «Зенита» не грозит лишение прав – нарушение зафиксировала камера, а не инспектор (Sport Baza)

Максим Глушенков избежал лишения водительских прав за нарушение ПДД.

Как сообщает BetOnMobile со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, 28 марта BMW X5 Глушенкова проехала на запрещающий сигнал светофора в районе станции метро «Беговая».

Утверждается, что полузащитник «Зенита» не первый раз проезжает на красный свет. За это нарушителю может грозить штраф либо лишение прав сроком от четырeх до шести месяцев.

Однако наказание Глушенкова ограничится штрафом в размере 7500 рублей, так как нарушение зафиксировала камера, а не инспектор. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Betonmobile
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
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