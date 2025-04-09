Глушенков повторно проехал на красный свет. Хавбеку «Зенита» не грозит лишение прав – нарушение зафиксировала камера, а не инспектор (Sport Baza)
Максим Глушенков избежал лишения водительских прав за нарушение ПДД.
Как сообщает BetOnMobile со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, 28 марта BMW X5 Глушенкова проехала на запрещающий сигнал светофора в районе станции метро «Беговая».
Утверждается, что полузащитник «Зенита» не первый раз проезжает на красный свет. За это нарушителю может грозить штраф либо лишение прав сроком от четырeх до шести месяцев.
Однако наказание Глушенкова ограничится штрафом в размере 7500 рублей, так как нарушение зафиксировала камера, а не инспектор.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Betonmobile
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости