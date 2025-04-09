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Монте-Карло (ATP). Рублев играет с Монфисом, Медведев встретится с Мюллером, Циципас, Дрэйпер, Музетти вышли в 3-й круг, Зверев, Гаске выбыли

Андрей Рублев играет с Гаэлем Монфисом во втором круге в Монте-Карло.

Даниил Медведев встретится с Александром Мюллером.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

6 – 13 апреля 2025

ATP 1000

Призовой фонд – 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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