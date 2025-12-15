Газзаев про Талалаева: «Надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат! Впечатление, что он витает в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя»

Газзаев про Талалаева: надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал совет тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву относительно поведения.

– «Балтика», безусловно, главное открытие сезона. Очень дисциплинированная команда, прекрасно готова физически. Каждый знает свой маневр. Калининградцы никому не уступают в единоборствах, здорово исполняют стандарты. Потерпели всего одно поражение на столь длинной дистанции.

И это при том, что в составе нет звездных футболистов. Видна рука тренера. Талалаев донес до подопечных свои идеи и требования. Они четко выполняют его план на игру. Для них вообще не существует авторитетов. Так что «Балтика» впечатлила!

Но смутил один эпизод. Имею в виду оскорбительный жест Талалаева в матче со «Спартаком». За него его справедливо удалили, а затем и дисквалифицировали. Честно говоря, был расстроен таким поведением тренера. У нас же не деревня, а серьезный чемпионат!

Нужно держать себя в руках, сохранять голову холодной. А то уже складывается такое впечатление, что Андрей Викторович витает где-то в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя. Хочется дать ему совет – надо опуститься на землю.

Да, проделана прекрасная работа, мы ее оценили. Но ничего еще не выиграно! Очень надеюсь, что это была лишь разовая акция со стороны наставника калининградцев и что такого больше не повторится.

Желаю Андрею всяческих спортивных успехов, продолжать радовать футбольную общественность. Но и надо сохранять лицо! Такие поступки его точно не красят.

– Достоин ли он приглашения в ведущий российский клуб?

– Давайте подождем. Пока мы говорим о пятом месте по итогам только первой части сезона. Посмотрим, где будет его «Балтика » после 30 туров. Тогда уже я конкретнее смогу ответить на ваш вопрос, – сказал Газзаев.

