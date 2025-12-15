  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев про Талалаева: «Надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат! Впечатление, что он витает в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя»
14

Газзаев про Талалаева: «Надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат! Впечатление, что он витает в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя»

Газзаев про Талалаева: надо сохранять лицо, у нас не деревня, а серьезный чемпионат.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал совет тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву относительно поведения.

– «Балтика», безусловно, главное открытие сезона. Очень дисциплинированная команда, прекрасно готова физически. Каждый знает свой маневр. Калининградцы никому не уступают в единоборствах, здорово исполняют стандарты. Потерпели всего одно поражение на столь длинной дистанции.

И это при том, что в составе нет звездных футболистов. Видна рука тренера. Талалаев донес до подопечных свои идеи и требования. Они четко выполняют его план на игру. Для них вообще не существует авторитетов. Так что «Балтика» впечатлила!

Но смутил один эпизод. Имею в виду оскорбительный жест Талалаева в матче со «Спартаком». За него его справедливо удалили, а затем и дисквалифицировали. Честно говоря, был расстроен таким поведением тренера. У нас же не деревня, а серьезный чемпионат!

Нужно держать себя в руках, сохранять голову холодной. А то уже складывается такое впечатление, что Андрей Викторович витает где-то в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя. Хочется дать ему совет – надо опуститься на землю.

Да, проделана прекрасная работа, мы ее оценили. Но ничего еще не выиграно! Очень надеюсь, что это была лишь разовая акция со стороны наставника калининградцев и что такого больше не повторится.

Желаю Андрею всяческих спортивных успехов, продолжать радовать футбольную общественность. Но и надо сохранять лицо! Такие поступки его точно не красят.

– Достоин ли он приглашения в ведущий российский клуб?

– Давайте подождем. Пока мы говорим о пятом месте по итогам только первой части сезона. Посмотрим, где будет его «Балтика» после 30 туров. Тогда уже я конкретнее смогу ответить на ваш вопрос, – сказал Газзаев.

Талалаева забанили на 3 матча. За жест в игре со «Спартаком»

Что делать с Хаби Алонсо?32237 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoСпартак
logoВалерий Газзаев
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ: «Тут все понятно. Просто лучший»
вчера, 09:12
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
12 декабря, 02:00
Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
11 декабря, 22:33
Газзаев про Талалаева: «Так вести себя – это ни в какие ворота не лезет. Нужно спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть‑чуть возомнил о себе человек»
11 декабря, 11:21
Андрей Талалаев: «Слышу от тренеров, что у «Балтики» примитивный футбол. Попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже»
10 декабря, 10:38
Главные новости
Перес о судье ВАР в игре с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти»
4 минуты назад
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
52 минуты назад
Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром
55 минут назадВидео
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
сегодня, 14:47
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
сегодня, 14:39
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
сегодня, 14:21
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
сегодня, 14:09
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
сегодня, 14:05
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 14:00Вакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер Майами» Месси подписал экс-защитника «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Атлетико» Регилона
24 минуты назад
«Милан» и Салемакерс продлили контракт до лета 2031 года
42 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:30
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
сегодня, 14:30
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
сегодня, 14:23
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 14:01
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"