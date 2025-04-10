Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы назвал предателем выступающего за Албанию Валиева (Metaratings)

Мамиашвили назвал предателем выступающего за Албанию Валиева .

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на телеграм-канал «Вольная борьба».

Инцидент произошел во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе.

Чермен Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Награждение проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Михаил Мамиашвили, награждая Чермена Валиева, назвал его предателем и обмолвился матерными словами в адрес чемпиона.

Ситуацию увидел Хетаг Гозюмов (главный тренер азербайджанской команды), который подошел к Мамиашвили и начал возмущаться неуважением в адрес Чермена. Скандал продолжает развиваться уже за кулисами», – пишет Metaratings.

Валиев до февраля 2024 года выступал за сборную России.

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