Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы назвал предателем выступающего за Албанию Валиева (Metaratings)
Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на телеграм-канал «Вольная борьба».
Инцидент произошел во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе.
Чермен Валиев выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.
Награждение проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Михаил Мамиашвили, награждая Чермена Валиева, назвал его предателем и обмолвился матерными словами в адрес чемпиона.
Ситуацию увидел Хетаг Гозюмов (главный тренер азербайджанской команды), который подошел к Мамиашвили и начал возмущаться неуважением в адрес Чермена. Скандал продолжает развиваться уже за кулисами», – пишет Metaratings.
Валиев до февраля 2024 года выступал за сборную России.
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